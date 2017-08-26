Алматы. 26 августа. КазТАГ – В Брюсселе и Лондоне на военных и полицейских совершено вооруженное нападение, прокуратура Бельгии назвала атаку в Брюсселе терактом, пишет РБК.

Накануне вечером вооруженный ножом сомалиец напал на военный патруль в центре бельгийской столицы на бульваре Эмиля Жакмана. Двое военных получили легкие ранения. При нападении мужчина был серьезно ранен и доставлен в больницу, где спустя час он умер.

Прокуратура Бельгии уточнила, что нападавшему 30 лет, а нападение квалифицировано как теракт.

Через 20 минут после инцидента в Брюсселе похожее нападение произошло в центре Лондона. Полицейские попытались задержать мужчину с ножом у Букингемского дворца, но он оказал сопротивление и ранил двоих правоохранителей. В итоге мужчина был задержан.

Лондонская полиция пока ничего не говорила о статусе инцидента.

После терактов в метро и аэропорту Брюсселя в марте 2016 года улицы города патрулируют военные. С тех пор в Бельгии случаются небольшие происшествия, связанные с угрозой терактов. Так, 20 июня, ​в здании Центрального вокзала Брюсселя произошел взрыв, при котором никто не пострадал. Его исполнитель был застрелен, а сам инцидент квалифицирован как теракт.