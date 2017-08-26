КНДР запустила три баллистические ракеты

Алматы. 26 августа. КазТАГ – Северная Корея осуществила очередной запуск ракет, сообщает Русская служба ВВС.

«Американские военные сообщают, что были запущены три баллистические ракеты малой дальности. Это произошло после некоторого смягчения риторики КНДР в адрес США, которым Пхеньян ранее грозил запуском ракет в районе Гуама», — говорится в сообщении.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что запуск нескольких северокорейских ракет был осуществлен с восточного побережья КНДР из провинции Канвондо. Они упали в Японском море.

Позже Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что запущены были три баллистические ракеты малой дальности. В заявлении отмечается, что вторая ракета, скорее всего, взорвалась сразу после старта, а две других вышли из строя уже в полете. Американские военные подчеркнули, что ракеты не могли представлять угрозы для авиабазы ВВС США на острове Гуам, ударом рядом с которой ранее грозил Пхеньян.

Напомним, что ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Так, 29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

5 августа совбез ООН в ответ на запуск принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна.

8 августа КНДР объявила о готовности нанести ракетный удар по базе американских ВВС на острове Гуам в Тихом океане. Сообщалось, что, в случае получения приказа от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.

Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.