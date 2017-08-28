ЕНПФ пытается вернуть задолженность по дефолтным эмитентам на Т40,5 млрд

Алматы. 28 августа. КазТАГ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) пытаются вернуть задолженность 21 эмитента, допустившего дефолт, на сумму Т40,5 млрд, сообщил пресс-центр АО «ЕНПФ».

«По состоянию на 1 августа 2017 года фонд осуществляет работу по возврату задолженности по номинальной стоимости 40,5 млрд тенге (менее 0,6% от пенсионных активов) в отношении 21 эмитента, допустившего дефолт, чьи финансовые инструменты входят в состав пенсионных активов», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как поясняется, ранее в общем объеме в портфель АО «ЕНПФ» в результате консолидации пенсионных активов из накопительных пенсионных фондов были переданы проблемные финансовые инструменты 32 эмитентов на сумму Т161,45 млрд по номинальной стоимости облигаций.

«С 2014 года задолженность по номинальной стоимости снизилась по переданным инструментам с 161,45 млрд тенге до 36,45 млрд тенге. Количество проблемных эмитентов сократилось с 32 до 19 компаний. По 2 компаниям задолженность полностью погашена (1,3 млрд тенге по номинальной стоимости), по 4 компаниям произведено списание финансовых инструментов в связи с завершением процедуры банкротства и ликвидацией (10,2 млрд тенге по номинальной стоимости), по 7 компаниям задолженность реструктурирована/ урегулирована (113,4 млрд тенге по номинальной стоимости)», — уточнили в фонде.

Как напомнили в пресс-центре, большинство дефолтов было допущено эмитентами с 2006 по 2010 год. В 2016 году был зафиксирован дефолт 2 эмитентов на общую сумму задолженности по номинальной стоимости Т4,1 млрд: АО «Имсталькон»; Samarco Mineracao S.A. (Бразилия).

ЕНПФ открыт в августе 2013 года. Учредителем и единственным акционером фонда является правительство РК в лице комитета госимущества и приватизации министерства финансов РК. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк РК.

С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент РК.