Вакцинация от гриппа начнется в Казахстане в конце сентября

Алматы. 28 августа. КазТАГ – Владимир Радионов . Кампания по вакцинации от гриппа стартует в Казахстане в конце сентября, сообщил председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

«Мы закупили около 1,5 млн доз вакцины «Гриппол», она поступила в страну. Сейчас, несмотря на то, что имеет сертификаты ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения – КазТАГ), она проходит экспертизу в национальной лаборатории лекарственных средств и биологических препаратов. Полагаем, что к 20 сентября данная вакцина поступит в регионы, и мы сможем начать профилактическую работу», — сказал Ж. Бекшин на международной научно-практической конференции «Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций» в понедельник.

По его словам, данная вакцина хорошо зарекомендовала себя в прошлом эпидсезоне и помимо чисто медицинских показателей имеет еще ряд преимуществ.

«Гриппол» – российская вакцина, которая отвечает всем требованиям ВОЗ. Благодаря ЕАЭС (договору между странами Евразийского экономического союза – КазТАГ), она поступает без таможенных процедур, тем самым становится дешевле, и мы имеем возможность закупить ее больше. Так, в этом году закуп 1,5 млн доз обошелся бюджету в 1,2 млрд тенге. Также вакцина поступает в медицинские организации на месяц раньше», – подчеркнул Ж.Бекшин.

Прививаться за счет государства будут казахстанцы из так называемых групп риска.

«Основные группы риска заболевания гриппом — дети до 5 лет, часто подверженные заболеваниям верхних дыхательных путей; больные сахарным диабетом; люди преклонного возраста, имеющие различные хронические заболевания; беременные; медицинские работники. Они обеспечиваются вакциной за счет государства. Фокусная работа по группам риска позволила нам снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом за последние 10 лет в три раза», – добавил главный санитарный врач.

Что касается прививки всех желающих, они могут пройти ее за свой счет, средняя стоимость процедуры, по словам Ж. Бекшина, составит Т3 тыс.

Также он отметил, что, по сведениям ВОЗ, во время предстоящего эпидсезона гриппа и ОРВИ будет проходить «подъем инфекции из южного полушария на север».

«Поэтому мы сегодня обращаем внимание на ситуацию в Индии и КНР. В прошлом году не циркулировал пандемический штамм гриппа А(H1N1), но в Индии сейчас наблюдается рост заболеваемости именно этим штаммом. Также мы ожидаем циркуляцию подтипа А(H3N2) и вируса типа B», — уточнил Ж.Бекшин.

В этом году эпидсезон по гриппу стартует в конце ноября — середине декабря и продлится до конца апреля, пик ожидается в середине января, после школьных каникул и новогодних отпусков.

Прививаться главный санитарный врач посоветовал в октябре, потому что иммунитет у человека против гриппа формируется в течение двух недель.

Ежегодно в Казахстане регистрируется до 1 млн заболевших гриппом и ОРВИ. В эпидсезон 2016-2017 годов был зарегистрирован 1 летальный случай от гриппа, 8 – от пневмонии, возникшей как осложнение после гриппа.