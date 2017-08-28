В зоне урагана «Харви» в США могут находиться несколько сотен казахстанцев – МИД РК

Астана. 28 августа. КазТАГ – В зоне действия чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с ураганом «Харви» в США, могут находиться несколько сотен казахстанцев, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«В связи с разрушительным ураганом «Харви» в штате Техас казахстанские дипломаты в США поддерживают тесные контакты с активистами казахской диаспоры, проживающими в этом районе. В данный момент в зоне действия чрезвычайной ситуации может находиться несколько сотен казахстанцев», — написал на своей странице в Facebook А.Жайнаков в понедельник.

Также глава пресс-службы МИД РК сообщил о том, что в случае необходимости для связи распространена информация с контактными данными консула Казахстана в Вашингтоне и номером телефона «горячей линии».

«По сведениям официальных лиц среди пострадавших граждан Казахстана к этому часу не зафиксировано», — отметил А. Жайнаков.

Как сообщалось ранее, ураган «Харви» вызвал наводнения в американском штате Техас. До 2 тыс. человек эвакуированы из районов города Хьюстона. В других районах штата Техас продолжаются сильные ливневые дожди. Согласно Национальной метеорологической службе, в городской черте введено чрезвычайное положение в связи с наводнением. Во время стихийного бедствия, по последним данным, погибли 5 жителей Техаса. Работу спасателей затрудняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества.

Американские СМИ называют наводнение в Хьюстоне катастрофой. В минувшую субботу в этом четвертом по величине городе США выпало 508 мм осадков, а в ближайшие дни этот показатель может возрасти вдвое, прогнозирует Национальная метеорологическая служба США.