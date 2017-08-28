Алматы. 28 августа. КазТАГ – Казахстан начнет поставки газа в Китай через магистральный газопровод «Средняя Азия – Центр» в этом году, сообщили в пресс-службе АО «КазТрансГаз».

Как сообщает пресс-служба, в Атырау в преддверии Дня работников нефтегазового комплекса отечественные газовики отмечают 50-летие первого трансконтинентального магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр». Поздравили газовиков заместитель акима Атырауской области Салимжан Накпаев, старший вице-президент по транспортировке и маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз» Ибулла Сердиев, первый заместитель генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Мухатай Шанбатыров и от имени руководства ПАО «Газпром» поздравления передал Ренат Янгуразов.

Как отметил И.Сердиев, в газовой отрасли Казахстана магистральный газопровод «Средняя Азия – Центр» занимает особое место.

«Это уникальный газопровод и его мощности, технические характеристики позволяют осуществлять транзит значительных объемов среднеазиатского газа в Россию и далее в Европу, а также реверсом бесперебойно обеспечивать голубым топливом южные регионы Казахстана. С этого года начнется экспорт газа в Китай», — подчеркнул он.

В компании напомнили, что эта магистральная линия протяженностью порядка 2700 км долгие годы занимала место чемпиона мира по протяженности и даже сегодня остается третьей в мире. Маршрут газопровода «Средняя Азия – Центр» пролегает через территорию сразу 4-х государств – Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и России.

В 60-е годы прошлого века, когда строился газопровод «Средняя Азия – Центр», он стал «прорывным» проектом того времени. Здесь испытывались новейшие технологии и разработки, которые до этого не использовались в мире при строительстве газопроводов такой мощности. В то время создание такой крупной газотранспортной системы было объявлено Всесоюзной комсомольской ударной стройкой, в правительственных документах этот проект отмечался как особо ответственная задача, так как от ее выполнения полностью зависело бесперебойное обеспечение голубым топливом центральных районов страны. Впервые словосочетание «трансконтинентальная система магистральных газопроводов» стало применяться после завершения строительства системы газопроводов САЦ.

Кроме того, как отметил председатель ОО «Республиканский совет ветеранов газовой отрасли» Павел Климов, этот проект стал «кузницей кадров».

«Многие сегодняшние топ-менеджеры, ведущие инженеры и технические директора, работающие в нефтегазовом секторе Казахстана, России и других стран, в свое время прошли «школу» и получили незаменимый опыт работая именно на магистральном газопроводе «Средняя Азия – Центр». А многие технологии, впервые внедренные и апробированные на этой магистрали, применяются в газотранспортной сфере и сегодня», — сказал он.

По данным пресс-службы «КазТрансГаз», сегодня полную эксплуатацию и техническое обслуживание магистрального газопровода производит АО «Интергаз Центральная Азия», входящее в состав АО «КазТрансГаз». По части казахстанского маршрута работает семь филиалов-управлений магистральными газопроводами и филиал «Инженерно-технический центр».

В компании также напомнили, что здесь проведены работы по модернизации и ремонту. Так, в 2007 году был построен лупинг САЦ-4, в 2008 – компрессорная станция «Опорная», в 2013 – станция «Макат». В 2014 году на станциях «Джангала», «Макат», «Опорная» и «Бейнеу» построены реверсы для перекачки газа в южные регионы Казахстана и на экспорт в Китай. К газопроводу «Средняя Азия – Центр» сегодня подключены крупнейшие в республике месторождения – Кашаган, Тенгизшевройл, Шогырлы и Шомышты.