США готовы сотрудничать с Казахстаном в ненефтяном секторе

Астана. 28 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с заместителем министра энергетики США Дэном Бруйллеттом, сообщила пресс-служба главы государства.

«В этом году мы отмечаем 25-летие наших дипломатических отношений. В течение этих лет Казахстан построил доверительное сотрудничество с США, которое не омрачалось никакими событиями. За это время были заключены соглашения в энергетической отрасли, в области демократического партнерства. Мы совместно решали вопросы борьбы против ядерного оружия. Во всех вопросах международной повестки дня Казахстан имел сходное мнение с вашей страной», — приводятся слова Н.Назарбаева в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

Глава государства особо подчеркнул результаты экономических отношений между Казахстаном и США, и выразил готовность в дальнейшем их развитии.

«Мы готовы продолжать наши двусторонние отношения не только в энергетическом секторе, но и в других сферах. Сегодня у меня состоялся целый ряд встреч с руководителями казахстанских государственных органов, в том числе и с министром энергетики Казахстана. Также хочу передать вам слова поддержки Вашингтона по вопросам членства Казахстана в ВТО и ОЭСР», — сказал, в свою очередь, заместитель министра энергетики США.

Кроме этого, Д.Бруйллетт поблагодарил главу государства за созданные в Казахстане условия для иностранных бизнесменов, в том числе внесенные изменения в визовом режиме для инвесторов.

Как отмечается, в Казахстане работают более 500 компаний с участием американского капитала, в том числе крупнейшие нефтяные компании, которые вложили в казахстанскую экономику $40 млрд.