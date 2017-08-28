Астана. 28 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . Вакцинировать детей в Казахстане в обязательном порядке предлагается только от опасных инфекционных заболеваний, сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

«По нашему предложению сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы обязательная вакцинация, если она будет вводиться, она предусматривала, прежде всего, по опасным инфекциям, паразитарным заболеваниям, которые могут передаваться от одного ребенка к другому», — сказал Н. Ермекбаев на брифинге в понедельник.

«Если кто-то не вакцинирован, может не только сам заболеть, но и заражать других, даже тех, кто вакцинирован. Поэтому это уже является нарушением прав других людей. А этого мы не должны допускать. Это сейчас решается, и конечно, найдем, я думаю, правильное решение», — добавил он.

При этом глава ведомства признал, что «действительно, значительная часть населения отказывается от вакцинации», однако, по его словам, это происходит «не по религиозным, а по другим соображениям».

«Поэтому мы этот вопрос сейчас тщательно обсуждаем, в первую очередь, с министерством здравоохранения», — уточнил министр.

Напомним, сегодня в разработке министерства находится законопроект, нормами которого предлагается сделать вакцинацию детей обязательной, а за отказ от прививок родителей предлагается штрафовать до 10 МРП.

Документ внесут на рассмотрение в парламент в октябре, а принять законопроект планируется к концу года.