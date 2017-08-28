В Алматинской области открылась школа на 1200 мест

Алматы. 28 августа. КазТАГ – Аким Алматинской области Амандык Баталов принял участие в открытии новой школы на 1200 мест в селе Узынагаш Жамбылского района, сообщает пресс-служба акима региона.

«Выступая с поздравительной речью А. Баталов отметил, что (…) в этом году в Алматинской области в первый класс пойдут 49 тыс. детей», — говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.

В рамках открытия новой школы глава региона ознакомился с внешним и внутренним обустройством школы, а также поручил организовать возле школы малые спортивные поля.

Строительные работы были начаты в августе 2016 года и закончены в срок. В школе имеется 60 учебных кабинетов, среди которых по 2 кабинета химии, физики, биологии, 4 кабинета информатики, каждый из которых обеспечен специальным оборудованием. Также имеется 2 библиотеки, 2 кабинета технологии, 2 спортзала и столовая на 230 мест.

Сейчас в новую школу принято 850 учеников, которые на 100% обеспечены учебниками.