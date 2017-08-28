Астана. 28 августа. КазТАГ – Записаться к нотариусу и отправить документы для проверки казахстанцы смогут онлайн, сообщается на сайте министерства информации и коммуникаций РК.

«Совместно с республиканской нотариальной палатой и министерством юстиции РК проводятся работы по развитию системы («Е-нотариат» – КазТАГ). Так, в дальнейшем планируется внедрить онлайн регистрацию граждан на предварительную консультацию и прием к нотариусу, возможно, и предварительную онлайн-отработку документов нотариусом без физического присутствия человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечается, «данная процедура позволит сэкономить время как граждан, так и самих нотариусов, тем что можно будет заранее отправить все необходимые документы на подготовку или проверку, либо уточнить заблаговременно перечень необходимых документов и назначить день удобный для обеих сторон».

Кроме того, планируется интеграция с информационными системами России и Беларуси. Это даст возможность нотариусам, не выходя из своей системы, обмениваться данными с нотариусами других стран и проверять нотариальные действия нотариусов стран-участниц интеграции, и, как результат, для граждан будет сокращено время, затрачиваемое на совершение нотариального действия.

Ранее для эффективной работы действующей системы нотариата Казахстана специалисты компании АО «Национальные информационные технологии» в 2010 году разработали и внедрили «Единую нотариальную информационную систему «Е-нотариат». Именно она обеспечивает взаимодействие и работу нотариусов с республиканской и территориальными нотариальными палатами, с курирующими государственными органами. Эта система также обеспечивает население качественными, правовыми нотариальными услугами, формирует своевременную и достоверную отчетность о нотариальных действиях. На сегодняшний день в «Е-нотариат» зарегистрировано 4130 нотариусов.

Вместе с тем система предотвращает совершение неправомерных нотариальных действий со стороны населения или нотариусов благодаря интеграции с государственными базами данных физических и юридических лиц, регистра недвижимости и ЗАГС. Благодаря системе нотариусы получают сведения о поддельных и украденных документах, об умерших лицах и лицах, не имеющих право участвовать в нотариальных сделках.