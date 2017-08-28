Для создания конкурентной среды в Казахстане будут снижать долю госзакупок из одного источника

Астана. 28 августа. КазТАГ — Арсен Аскаров . Для создания конкурентной среды министерство финансов РК намерено снижать долю госзакупок из одного источника, сообщил директор департамента законодательства государственных закупок минфина Сабит Ахметов.

«Дело в том, что свыше 70% всех закупок проводятся из одного источника. Главная задача минфина – снизить эту долю и увеличить конкуренцию. Один источник, по сути, и есть коррупция. (…) Мы хотим упростить требования, потому что закупки у нас считаются несостоявшимися в связи с несоответствием требованиям. Мы упрощаем их и создаем конкурентную среду», — сказал С. Ахметов на семинаре в минфине в понедельник.

По мнению спикера, новые правила будут более прозрачными.

«Открытого лоббирования у нас нет, есть предпочтения при рассмотрении заявок, поэтому вроде все по закону сделали, но это скрытно. Мы хотим все упростить, чтобы не было возможности кого-то лоббировать и отдавать предпочтения. Мы привели пример, что где-то 30-40 школ, и каждая из них закупает себе уголь. Когда объем больше, мы хотим все это централизовать на одном уровне», – пояснил С.Ахметов.

Отметим, что минфином уже разработан законопроект, предусматривающий централизацию государственных закупок и законодательное регулирование закупок субъектов квазигосударственнного сектора.

«Дело в том, что очень много людей от нее (сфера госсзакупок — КазТАГ) страдают, причем как заказчики, так и поставщики. Поэтому преимущество централизации в чем? Во-первых, за счет объема — это цена. Смотрите, когда вы ходите на базар, вы говорите, что покупаете сразу 10 мешков сахара по оптовой цене. Так и здесь. Когда мы говорим, что мы покупаем у вас не один, а несколько сразу, то мы можем здесь с ними договориться. По условиям поставки, по цене. Это все должно привести к улучшению закупок», — добавил С.Ахметов.