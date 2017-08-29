Аким Мангистауской области назначил нового заместителя

Алматы. 29 августа. КазТАГ — Заместителем акима Мангистауской области назначен Бекмурат Жусупов, сообщила пресс-служба областного акимата.

«Распоряжением акима области Ералы Тугжанова Б. Жусупов назначен на должность заместителя акима области», — говорится в сообщении.

52-летний Б. Жусупов по образованию инженер.

В 2011-2016 годах работал в должности секретаря Мангистауского областного маслихата 4-го и 5-го созывов, а с 2016 года до настоящего времени — секретаря областного маслихата 6-го созыва.