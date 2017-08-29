Состояние пострадавшего в результате авиакатастрофы в Алматинской области медики оценивают как удовлетворительное

Алматы. 29 августа. КазТАГ – Динара Жаркеева . Состояние пострадавшего в результате авиакатастрофы в Алматинской области оценивается как удовлетворительное, сообщил главный врач городской клинической больницы №7 Марат Абдуллаев.

«На сегодня состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Он, несмотря на тяжелые поражения, не нуждается в хирургическом лечении, а нуждается в квалифицированном лечении и последующей реабилитации. Выражаю надежду на его скорейшее выздоровление», — сказал М. Абдуллаев на брифинге во вторник.

По его словам, после поступления пострадавшего в больницу у него была обнаружена сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибленные раны мягких тканей лица и головы, перелом костей таза, закрытый перелом поперечных отростков 4-го и 5-го поясничных позвонков, ушиб, ссадины мягких тканей грудной клетки и травматический шок 1-й и 2-й степеней.

Также в больнице отметили, что не далеко от места крушения на отдыхе находился врач данной больницы – Виктор Дорницын, который подоспел к месту происшествия и оказал первую помощь пострадавшему, после чего на вертолете санавиации пассажир самолета был доставлен в медучреждение.

«Я находился в трудовом отпуске, с друзьями мы поехали на рыбалку. В это время на расстоянии 300-400 метров рухнул самолет, об этом я узнал от местных жителей, которые прибежали за мной. Они знали, что врач находится на отдыхе. К моменту, когда я подоспел, пассажира уже вытащили из самолета. Он был в сознании, разговаривал. Я оказал ему первую медицинскую помощь, он был обезболен и санавиацией доставлен в алматинскую горбольницу», — рассказал врач.

Как отметил позже сам пострадавший, авиакатастрофа случилась очень быстро.

«Пилот сказал, мотор не работает, я и моргнуть не успел, как упали на землю. Летели по работе. (…) Самолет упал на бок со стороны пилота, я думаю, он специально так сделал», — рассказал Орынгали Зетербаев.

Напомним, двухместный самолет потерпел крушение 25 августа в Балхашском районе в 230 км от с.Баканас. В результате погиб пилот – Анатолий Меньшиков, пострадал пассажир Орынгали Зетербаев.