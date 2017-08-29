Премьер РК предложил построить вокруг Астаны и Алматы «суперперерабатывающие» сельхозпредприятия

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Астана. 29 августа. КазТАГ – Оксана Скибан. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министерству сельского хозяйства внести в правительство предложения по строительству «суперперерабатывающих» предприятий вокруг Астаны и Алматы, сообщает корреспондент агентства.

«Аскар Исабекович (Мырзахметов, заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства РК – КазТАГ), еще поручение: по одному суперперерабатывающему предприятию вокруг Астаны и Алматы – надо внести предложения», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

Также, по его словам, аграрному ведомству необходимо совместно с акимами разработать и внести в правительство график ввода в эксплуатацию отобранных инвестпроектов и проработать вопрос привлечения дополнительных инвесторов в молочную и мясную отрасли.

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