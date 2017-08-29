У алматинских спасателей появилась группа экстренного реагирования на мотоциклах

Алматы. 29 августа. КазТАГ – В ДЧС Алматы появилась группа экстренного реагирования на мотоциклах, сообщила пресс-служба ведомства.

«В условиях современного мегаполиса и многочисленных автомобильных пробок повысить оперативность реагирования на происшествия – задача непростая. Именно поэтому в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Алматы (ГУ «СПиАСР») внедрен пилотный проект – группа экстренного реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах», — говорится в сообщении во вторник.

Так, основной задачей мотоэкипажа является оперативное реагирование на происшествия, оценка сложившейся обстановки на месте, проведение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим.

«Применение мотоциклетного экипажа позволит правильно оценить обстановку на месте ЧС, значительно уменьшит время прибытия либо вернет выехавшие в расположение части дополнительные силы и средства», — отметил заместитель начальника ГУ «СПиАСР» Вадим Кравцов.

С апреля текущего года мотоциклетным экипажем экстренного реагирования в Алматы совершено свыше 40 выездов на тушение пожаров и других выездов, спасены 2 человека, отметили в ДЧС.