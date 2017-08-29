Санкционное противостояние между США и Россией ведет к нарастанию ядерной напряженности, считает Назарбаев

Астана. 29 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Санкционное противостояние между США и Россией ведет к нарастанию ядерной напряженности двух государств и в мире в целом, полагает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Стабильность ядерной безопасности XXI века зависит в первую очередь от официальных ядерных держав. Отношение между ними имеет для человечества ключевое и определяющее значение. Мы обеспокоены ужесточением санкционного противостояния сегодня между США и Россией, полагаем, что это ведет к нарастанию напряженности между двумя ведущими ядерными государствами, в мире в целом», — сказал Н.Назарбаев в ходе торжественной церемонии открытия Банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ в Усть-Каменогорске во вторник.

«Это не может не вселять беспокойство для всего человечества. Здесь принципиально важно не допустить перерастание торгово-экономических конфликтов в силовое противостояние», — добавил он.

Президент Казахстана также высказался по поводу ситуации вокруг КНДР.

«Что касается ситуации вокруг Корейской Народной Демократической Республики, то мы решительно поддерживаем резолюцию совета безопасности ООН 2371. Полагаем, что серьезная платформа для сотрудничества трех ядерных государств – США, России и Китая – могут начаться именно в этом вопросе», — сказал он.