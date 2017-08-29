Назарбаев предложил созвать саммит стран-обладателей ядерного оружия для совместного решения глобальной проблемы

Астана. 29 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил несколько идей для поддержания ядерной безопасности в мире, передает корреспондент агентства.

«Всех нас беспокоит глобальная ситуация по ядерной безопасности. В данном контексте хочу предложить следующие наши казахстанские идеи. Первое: мы не раз указывали, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО – КазТАГ) не оправдывает возлагающих на него надежд. Нет конкретных шагов против тех, кто нарушает. В частности, страны ядерного клуба не раскрывают свои сведения о ядерных программах в добровольном порядке, а остальным запрещают иметь, испытывать и распространять. С других же стран требуется исчерпывающая информация. Необходимо сокращать такой дисбаланс подходов между ядерной «пятеркой» и остальным миром», — сказал Н.Назарбаев в ходе торжественной церемонии открытия Банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ в Усть-Каменогорске во вторник.

Он напомнил, что в 2020 году мировое сообщество будет отмечать 50-летие вступления в силу ДНЯО.

«Давайте все приложим усилия, чтобы к этом сроку Договор о полном запрете оружия также вступил в силу», — сказал Н.Назарбаев.

«Второе. Будущее глобального мира зависит от ядерных государств, как признанных, так и непризнанных. Мною предлагается провести легализацию статусов всех де-факто ядерных государств и созвать саммит стран-обладателей ядерного оружия, чтобы совместно обсудить вопросы решения этой глобальной проблемы», — добавил президент РК.

Глава государства также отметил, что Казахстан готов провести глобальный саммит по ядерной безопасности в Астане.

«Остается открытой перспектива глобального саммита по ядерной безопасности, который проводился по инициативе США. На нескольких таких форумах я участвовал лично. Казахстан готов инициировать обновление глобального саммита по ядерной безопасности провести его здесь, в нашей столице Астане», — сказал Н.Назарбаев.

Вместе с тем президент Казахстана еще раз обратился к странам, которые не подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«По-прежнему остро стоит вопрос о вступлении в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Осталось буквально несколько шагов. Но, как известно, ряд стран, обладающих ядерными технологиями, его до сих пор не подписали либо не ратифицировали. С этой трибуны я хочу еще раз обратиться к лидерам стран, от которых зависит вступление в действие ДВЗЯИ в силу без промедления присоединиться к Договору», — призвал Н.Назарбаев.

Кроме того, президент Казахстана считает создание зон, свободных от ядерного оружия, «одним из самых эффективных средств в борьбе с его расползанием».

«Безъядерные зоны сегодня созданы в Латинской Америке, Африке, южной части Тихого океана, Юго-Восточной Азии, в марте в 2009 года вступил в силу Договор о создании в Центральной Азии, то есть нашей зоны свободной от ядерного оружия. Предлагаю объединить усилия всех государств, входящих в состав безъядерных зон. Нужен формат, который позволит выработать совместный план действий. Мы готовы к организации такой встречи», — отметил он.

«Все пункты, которые я озвучил направлены на то, чтобы 100-летие ООН мы встретили без ядерного оружия», — заключил президент Казахстана.