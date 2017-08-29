Президент Казахстана открыл Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ в Усть-Каменогорске

Астана. 29 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ в РК, передает корреспондент агентства.

В онлайн режиме глава государства дал старт работе банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, который расположен в Усть-Каменогорске. Перед началом запуска банка НОУ главе государства посредством телемоста сообщили о его готовности. В церемонии открытия банка НОУ также принял участие генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано. Президент Казахстана передал символический ключ генеральному директору МАГАТЭ в знак подтверждения официального открытия здания банка НОУ.

«Только что мы стали участниками уникального события – церемонии открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ у нас, в Казахстане. Мы собрались в знаменательный день, имеющий особое значение для нашей страны и всего мирового сообщества», — сказал Н.Назарбаев в ходе торжественной церемонии открытия банка НОУ во вторник.

Он напомнил, что «в этот день 29 августа 1991 года был закрыт крупнейший в мире Семипалатинский испытательный ядерный полигон, который за 49 лет своего существования взорвал густонаселенную территорию Казахстана».

«Более 550 ядерных зарядов, в том числе 74 над атмосферой. Пострадали полтора миллиона человек. В третьем поколении до сих пор мы испытываем невзгоды вот этих испытаний», — отметил президент, подчеркнув, что «волей народа Казахстан оказался сильнее холодной войны».

«Второй проблемой было наличие у Казахстана мощного ядерного ракетного арсенала. К примеру, избавление от смертоносных ядерных арсеналов не было в мире», — добавил Н.Назарбаев.

Напомним, в августе 2015 года в Астане состоялась церемония подписания соглашения между правительством РК и МАГАТЭ о создании банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории Казахстана.

Банк низкообогащенного урана (БНОУ) международного агентства по атомной энергии – находящийся на складе физический запас максимальным объемом до 60 полных цилиндров типа 30B или более поздних модификаций.