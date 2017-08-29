Сменился 10 лет проработавший зампред ЦИК РК

Астана. 29 августа. КазТАГ — Константин Петров сменил на посту заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Владимира Фооса, занимавшего эту должность более 10 лет, сообщила пресс-служба ЦИК.

«29 августа на заседании Центризбиркома член комиссии Петров Константин Викторович в порядке ротации избран заместителем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

«Ранее занимавший должность заместителя председателя Центризбиркома более 10 лет Фоос Владимир Карлович продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК», — указано в сообщении.