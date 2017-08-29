Условия хранения содержимого Банка низкообогащенного урана уточнили на Ульбинском метзаводе

Усть-Каменогорск. 29 августа. КазТАГ – Об условиях хранения радиоактивного вещества в Банке низкообогащенного урана (БНОУ) МАГАТЭ рассказали на предприятии в Усть-Каменогорске, передает корреспондент КазТАГ.

«Здание способно выдержать 8-балльное землетрясение. Оно оснащено температурными и радиологическими датчиками. Храниться гексафторид урана будет в суперпрочных стальных цилиндрах толщиной 13 миллиметров. Общий объем топлива составит 90 тонн», — рассказал директор по безопасности производства АО «Ульбинский металлургический завод» Сергей Сидоров.

«Наш склад оснащен пожарными и радиологическими приборами учета. С гексафторидом урана мы работаем очень давно. Опыт у нас есть. Ни одного инцидента за 50 лет с баллонами не произошло. К тому же у нас есть специальная бригада, которая обучена работать с радиоактивным материалом», — заверил он.

Как сообщалось, в Усть-Каменогорске во вторник открыт БНОУ. Здание для него строили местные специалисты с учетом технических регламентов агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Возведение банка обошлось в Т700 млн, причем больше половины оплатило агентство.

Соглашение между правительством Казахстана и МАГАТЭ о строительстве банка низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске было подписано в августе 2015 года. До этого состоялось 25 раундов переговоров.

До конца года МАГАТЭ подготовит документы о приобретении ядерного топлива, и только в 2018 году весь объем низкообогащенного урана будет завезен сюда.

Гексафторид урана смогут получать те страны, которые планируют развивать мирные ядерные технологии, но не обладают необходимыми технологиями.