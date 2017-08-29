Астана. 29 августа. КазТАГ – По мнению заместителя председателя ассоциации Kazenergy Узакбая Карабалина, цены на нефть не выйдут за пределы $80 за баррель в ближайшие 2 года, следует из сообщения службы центральных коммуникаций.

«У каждого специалиста — свои прогнозы, но надо больше внимания обращать на специалистов высокого уровня аналитических компаний, экспертов. Если подытожить все мнения специалистов по нефтяной отрасли, большинство сходится на том, что цена на нефть еще будет колебаться и будет примерно на уровне $50 за баррель (в 2018 году – КазТАГ)», — сказал У.Карабалин на пресс-конференции.

«По мнению У. Карабалина, возможно, в ближайшие пару лет цена на нефть повысится», — говорится в сообщении.

«Большинство в своих прогнозах сходятся во мнении, что эти цены не уйдут снова за $100 и выше за баррель. Скорее всего, они будут в районе $80 за баррель», — предположил спикер.

По прогнозам некоторых экспертов, как отметил У. Карабалин, на протяжении более длительного периода, цена за баррель может подняться до $250.