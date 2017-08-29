Премьер РК поручил выработать предложения по привлечению инвесторов в туристскую отрасль

Астана. 29 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил выработать предложения по привлечению инвесторов для туристских кластеров, сообщает корреспондент агентства.

«Министерству культуры и спорта в двухнедельный срок необходимо внести план мероприятий по реализации концепции развития туристской отрасли и конкретные предложения по привлечению «якорных» инвесторов для туристских кластеров», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

При этом глава кабмина напомнил, что необходимо ускорить процесс «переформатирования» Щучинско-Боровской курортной зоны.

«Аскар Узакпаевич Мамин, (первый заместитель премьер-министра РК – КазТАГ), поручение главы государства по переформатированию, развитию Щучинско-Боровской курортной зоны – необходимо ускорить этот вопрос. Необходимо также внести предложения главе государства. Также нужно ускорить процедуры по созданию нацкомпании «Казахтуризм». Арыстанбек Мухамедиевич (Мухамедиулы, министр культуры и спорта РК – КазТАГ), надо быстрее начать работу», — указал премьер.

Кроме этого, на заседании были даны поручения разработать конкретные решения по модернизации пенитенциарных учреждений с применением механизма государственно-частного партнерства; подготовить проекты Таможенного, Налогового кодекса и проект Кодекса о недрах к внесению в мажилис парламента; провести инвентаризацию бесхозных электросетей и до 20 октября представить детальный план по их передаче на баланс акиматов; пересмотреть подходы к реализации проекта по строительству авиахаба под Алматы и до 1 декабря этого года внести соответствующие предложения в правительство.

Также поручено провести переориентирование нормативно-правовых актов и программных документов на реализацию задач, поставленных в программной статье президента РК «Рухани жангыру».

«Прошу всех руководителей госорганов внимательно подойти к решению поставленных задач», — призвал Б. Сагинтаев.