Цены на золото обновили максимум с ноября прошлого года

Алматы. 30 августа. КазТАГ – Золото подорожало на фоне роста геополитической напряженности и снижения курса доллара, обновив максимум с ноября прошлого года, пишут российские СМИ.

Так, котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке в пятницу подскочили на 0,5%, до $1322,4 за унцию. Ранее цены достигали максимальных с 9 ноября 2016 года – $1326,08 за унцию.

Тем временем курс доллара США к евро упал до минимума с января 2015 года – до $1,2027 за евро. Ослабление доллара является позитивным фактором для сырьевых рынков, отмечают СМИ.