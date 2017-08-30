Казахстан отмечает День Конституции

Астана. 30 августа. КазТАГ – В Казахстане отмечают государственный праздник – День Конституции.

Как отметил в своем поздравлении глава государства Нурсултан Назарбаев, принятая 22 года назад «Конституция стала прочным фундаментом нашей независимости, гарантом успешного развития и высокого международного авторитета Казахстана».

«Она утвердила общественно-политическое единство, согласие и стабильность как ключевые ценности нашего общества. Ответом на новые глобальные изменения явилась состоявшаяся конституционная реформа, направленная на повышение эффективности политической системы и обеспечение незыблемости нашей государственности», — отметила Н.Назарбаев.

«Наша Конституция является мощным фактором дальнейшей реализации процесса модернизации, укрепления демократических начал, роста благосостояния граждан и консолидации общества на пути продвижения Казахстана в число 30-ти развитых стран мира», — подчеркнул глава государства.

Он также пожелал всем казахстанцам мира, успешных свершений и благополучия.

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Конституции Казахстана, пройдут в Астане, Алматы и во всех регионах страны.

Напомним, первой статьей Конституции Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Как известно, Конституция РК принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года – как Основной закон страны. Позднее в нее вносились изменения и дополнения – в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах. В частности, в 1998 году в Основной закон внесены изменения, перераспределяющие полномочия президента и парламента, в 2007 году – сокращен срок президентских полномочий с 7 до 5 лет, а последние изменения предусматривали 26 поправок в 19 статей, многие из которых касаются перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. В частности, президент делегировал часть полномочий парламенту.