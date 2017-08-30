Казахстан отправил Таджикистану гуманитарную помощь более чем на $900 тыс.

Алматы. 30 августа. КазТАГ – Посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов принял участие в церемонии официальной передачи гуманитарной помощи Республики Казахстан таджикской стороне, сообщается на сайте посольства РК в Таджикистане.

«Согласно решения правительства Республики Казахстан в качестве гуманитарного груза в Таджикистан направлены продукты питания – мука пшеничная, мясные и молочные консервы, всего 21 вагон на сумму $914 тыс.», — говорится в сообщении.

Сертификат на данный груз был передан послом Казахстана заместителю директора агентства по государственным материальным резервам при правительстве РТ Сохибджону Зиядуллоеву.

Н.Сейтимов отметил, что Казахстан ежегодно оказывает подобную помощь братскому народу Таджикистана, учитывая необходимость действий по преодолению последствий стихийных бедствий, оказанию населению пострадавших регионов своевременной помощи.