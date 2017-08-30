Астана. 30 августа. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются в среду лишь на западе Казахстана, на остальной территории республики сохраняется погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, +29+31.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +32+34.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, +26+31, +23+28, +25+30 и +27+32 соответственно.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской также сохраняется ясная погода, температура воздуха днем в регионах +28+33; в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ясно, местами усиление ветра 15-20 м/с, +30+35, +34+39 и +35+40 соответственно; в Кызылординской области возможны пыльные бури. В Алматинской области также сохраняется ясная погода без осадков, +30+35.

В Мангистауской и Актюбинской областях ясно, осадков не ожидается, местами усиление ветра до 15-20 м/с, +32+37 и +29+34. В Атырауской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, пыльные бури, +30+35. На территории Западно-Казахстанской области местами небольшие кратковременные дожди с грозами, +27+32.

В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие двое суток на отдельных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. На р. Сырдария ниже ГП Шардара в пределах Южно-Казахстанской области будет отмечаться спад уровней воды за счет сокращения сбросов из Шардаринского водохранилища.