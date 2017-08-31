Бывший зампред Нацбанка назначен главой «Казатомпрома»

Астана. 31 августа. КазТАГ – Председателем правления АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» назначен Галымжан Пирматов, сообщила пресс-служба компании.

«Сегодня председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев представил коллективу АО «НАК «Казатомпром» нового председателя правления национальной атомной компании Галымжана Олжаевича Пирматова, ранее занимавшего пост заместителя председателя Национального банка РК», — указывается в информации, распространенной в четверг.

Как поясняется, кандидатура Г. Пирматова была утверждена решением единственного акционера компании — АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Г. Пирматов в разные годы занимал должности финансового директора СП «Алтын-Тас», директора по инвестициям AIG Silk Road Capital Management, директора департамента инвестиционного банкинга АО «Народный банк», вице-министра экономики и бюджетного планирования РК, вице-президента по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром», возглавлял компанию Cameco Kazakhstan.

Напомним, 29 августа указом президента РК прежний глава компании Аскар Жумагалиев назначен заместителем премьер-министра РК.

АО «НАК «Казатомпром» является национальным оператором Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования. Основными направлениями деятельности компании являются: геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного топливного цикла; производство конструкционных материалов; энергетика; наука. В компании работают порядка 26 тыс. человек.