Астана. 31 августа. КазТАГ – Почти 90% населения западных регионов Казахстана отказываются от вакцинации по религиозным мотивам, сообщила пресс-служба министерства по делам религий и гражданского общества РК.

«В последние годы в республике остается актуальным вопрос отказов от вакцинации по религиозным убеждениям, особенно в западном регионе страны, где данный показатель составляет выше 80%. В Атырауской области отказы по религиозным убеждениям составляют 88,9%, в Актюбинской области – 87,9%, Западно-Казахстанской области – 89,3%. Высокий удельный вес отказов по религиозным убеждениям отмечается в Южно-Казахстанской области – 71,3%», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Отмечается, что только за 2016 год в Казахстане зарегистрировано 9685 отказов от профилактических прививок, что больше по сравнению с 2015 годом на 13,4% (8383).

«Основными причинами отказов являются личные 45% (4360) и религиозные 42,9% (4151) взгляды, на негативную информацию через средства массовой информации (интернет ресурсы, пресса, ТВ) указали 6,2% (600) отказавшихся от вакцинации. Недоверие к вакцинам выразили 6,1% (589)», — сообщили в ведомстве.

По информации министерства здравоохранения РК, увеличение отказов от вакцинации приводит к накоплению восприимчивого контингента к вакциноуправляемым инфекциям, которые в случае заболевания ими вызывают тяжелые осложнения вплоть до инвалидизации и смертельного исхода. В связи с этим по предложению минздрава, местных исполнительных органов областей, городов Астана и Алматы, а также общественности рассматривается и изучается вопрос обязательной вакцинации детей в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

«Уполномоченным государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и его территориальными органами проводится мониторинг за динамикой и причинами отказов от вакцинации. (…) В настоящее время вопрос о введении обязательной вакцинации, рассматриваемый в рамках законопроекта, находится в процессе обсуждения», — заключили в министерстве.

Как сообщалось ранее, в разработке находится законопроект, нормами которого предлагается сделать вакцинацию детей обязательной, а за отказ от прививок родителей предлагается штрафовать до 10 МРП. Документ внесут на рассмотрение в парламент в октябре, а принять законопроект планируется к концу года.

Между тем на прошлой неделе министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев заявил, что вакцинировать детей в Казахстане в обязательном порядке предлагается только от опасных инфекционных заболеваний.

«По нашему предложению сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы обязательная вакцинация, если она будет вводиться, она предусматривала, прежде всего, по опасным инфекциям, паразитарным заболеваниям, которые могут передаваться от одного ребенка к другому. Если кто-то не вакцинирован, может не только сам заболеть, но и заражать других, даже тех, кто вакцинирован. Поэтому это уже является нарушением прав других людей. А этого мы не должны допускать. Это сейчас решается, и конечно, найдем, я думаю, правильное решение», — сказал Н. Ермекбаев.

При этом глава ведомства признал, что «действительно, значительная часть населения отказывается от вакцинации», однако, по его словам, это происходит «не по религиозным, а по другим соображениям».