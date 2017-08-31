Астана. 31 августа. КазТАГ – Полиция Астаны ищет жертв мошенника, продававшего элитные арендованные автомобили, сообщила пресс-служба столичного ДВД.

«Следственным управлением ДВД г. Астана расследуется ряд уголовных дел по факту мошенничеств, совершенных в отношении владельцев элитных автомобилей», — говорится в сообщении в четверг.

Как отмечается, подозреваемый под предлогом аренды автомобилей заключал договора аренды, после чего путем подделки документов незаконно реализовывал автомобили третьим лицам.

В ДВД также добавили, что в совершении преступлений подозревается 22-летний Рауан Найзабай.

Пострадавших от мошеннических действий подозреваемого ДВД просит обратиться в полицию.