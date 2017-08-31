Еще один шахтер получил легкое отравление в результате выброса метана на шахте в Карагандинской области

Караганда. 31 августа. КазТАГ – Еще один шахтер получил легкое отравление в результате выброса метана на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области, сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айжан Иса.

«После случившегося на шахте «Казахстанская» к нам обратился один рабочий. У него было зафиксировано легкое отравление. Шахтер от госпитализации отказался. По нашим данным, трое шахтеров без признаков жизни еще находятся на аварийном участке, где произошел внезапный выброс метана», — сказала А.Иса агентству в четверг.

Как сообщил ранее официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, сегодня около 4 утра в г.Шахтинск Карагандинской области на шахте «Казахстанкая», принадлежащей «Арселор Миттал Темиртау», произошел внезапный выброс метана. В шахте, по предварительным данным, находились 136 человек. При этом на аварийном участке оставались 4 человека. 3 человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты.

На месте работают специалисты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК.