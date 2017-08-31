Из-за войн и конфликтов более 180 млн человек в мире лишены доступа к питьевой воде – ЮНИСЕФ

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Алматы. 31 августа. КазТАГ – Войны и вооруженные конфликты лишили более 180 млн человек в мире доступа к чистой питьевой воде, сообщает центр новостей ООН со ссылкой на детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

«Враждующие стороны иногда намеренно отрезают целые районы от водоснабжения. Только в Сирии в 2016 году произошло 30 подобных инцидентов», — подчеркивают эксперты фонда.

Как отмечается, на северо-востоке Нигерии в результате боевых действий повреждено 75% системы водоснабжения и санитарии. В Южном Судане пострадала половина пунктов водоснабжения. В Йемене без воды могут остаться крупнейшие города.

В ЮНИСЕФ напоминают, что отсутствие доступа к чистой воде ведет, в частности, к распространению опасных заболеваний. Так, в Йемене более 250 тыс. детей болеют холерой. Вспышка заболевания также зарегистрирована в Южном Судане. С июня холерой там заразились 19 тыс. человек.

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