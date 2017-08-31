Россия намерена обязать поставщиков товаров из ЕАЭС отчитываться о выполнении нормативов утилизации товаров и упаковки с 2018 г.

Алматы. 31 августа. КазТАГ – Минприроды России намерено обязать поставщиков товаров из стран ЕАЭС отчитываться о выполнении нормативов утилизации товаров и упаковки c 2018 года, пишет газета «Коммерсантъ».

«Минприроды представило для общественного обсуждения проект изменений в правилах представления производителями и импортерами отчетности о выполнении нормативов утилизации товаров и упаковки. Главным нововведением поправок стало введение для поставщиков в РФ товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2018 года обязанности отчитываться об утилизации ввозимых в РФ для реализации товаров и упаковки или уплачивать экологический сбор», — говорится в публикации.

Пока минприроды освобождает поставщиков в РФ товаров из стран ЕАЭС от уплаты экологического сбора и представления отчетности за 2016 год. Более того, сейчас таможенное законодательство союза позволяет импортерам из стран ЕАЭС ввозить товары и упаковку и не нести за них ответственность, не платить сбор, так как они не считаются импортерами.

Как отметил Антон Гуськов из Российской ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РаТЭК), в проекте впервые появляется разъяснение понятия «импортер». По его оценке, разработка минприроды также позволяет избежать разночтений в законодательстве, снижая риски производителей при самостоятельной утилизации ввезенных товаров и упаковки.

«Отчитаться об утилизации и вторичном использовании товаров и упаковки, включенных в утвержденный правительством перечень, компании должны были до 1 апреля. В случае невыполнения ими нормативов утилизации они обязаны уплачивать экологический сбор. За 2017 год в минприроды планировали собрать 6,5 млрд руб. экологического сбора, однако в итоге было собрано только 1,5 млрд руб.», — пишет «Коммерсантъ».

Помимо расхождения в трактовке понятия «импортер» применительно к компаниям из ЕАЭС, производители называли причиной проблем с уплатой сбора невозможность декларирования товаров и упаковки из-за отсутствия соответствующих товарных кодов в перечне, отмечается в публикации.

В минприроды утверждают, что, несмотря на возможные разночтения, импортеры из страны ЕАЭС и ранее были обязаны до 1 апреля отчитываться об утилизации и вторичном использовании товаров и упаковки.

«Мы направляли соответствующие разъяснения. Росприроднадзор будет принимать меры в отношении уклонившихся от исполнения расширенной ответственности», — отметили в министерстве.

Между тем, как указывает издание, у компаний остается возможность оспорить требования службы – разъяснения министерства не являются подзаконным актом, а в поправках не указан механизм контроля объемов такого импорта.

Сами производители и импортеры отмечают, что поправки к правилам отчетности тесно связаны с изменениями других подзаконных актов, регулирующих уплату экологического сбора и представление данных компаниями (они сейчас проходят межведомственное согласование), а их несинхронное принятие может привести к тому, что некоторые предлагаемые изменения окажутся неприменимыми.