Астана. 31 августа. КазТАГ – Стали известны имена погибших в результате ЧП на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«Сведения о погибших: Ахметжанов Рустам Ренатович, 23.03.1983 г.р., женат, 3 детей. Руденко Валерий Валентинович, 18.05.1980 г.р., женат, 2 детей. Шебанов Максим Сергеевич, 24.05.1986 г.р., женат, 1 ребенок», — говорится в сообщении в четверг.

Также сообщается, что на шахте «Казахстанская» проводятся аварийно-спасательные работы, в которых задействованы 60 человек и 9 единиц техники.

«В 07.00 начата эвакуация тел погибших на поверхность. На 07.05 все работники шахты в количестве 130 человек выведены на поверхность, кроме 3-х работников, обеспечивающих проведение аварийно-спасательных работ», — добавили в министерстве.

Между тем пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса сообщила, что в результате ЧП пострадали еще 3 человека.

«Еще троих шахтеров везут в Областной медицинский центр. У них отравление метаном средней степени тяжести. Три горняка 1960, 1974, 1991 года рождения, находятся в сознании», — сказала А. Иса.

Ранее она сообщала об одном пострадавшем, который получил легкое отравление метаном.

Как сообщалось ранее, сегодня около 4 утра в г.Шахтинск Карагандинской области на вентиляционной сбойке (проходческий забой) шахты «Казахстанская», принадлежащей «Арселор Миттал Темиртау» произошел внезапный выброс угля и газа. В шахте находились 136 человек. При этом на аварийном участке оставались 4 человека. 3 человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты.

На месте работают специалисты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК.