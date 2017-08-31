Астана. 31 августа. КазТАГ – Казахстан планирует отправлять спортсменов на медицинскую реабилитацию в Грецию, сообщает комитет по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК.

Как сообщается, заместитель министра культуры и спорта Греческой Республики Джордж Вассилиадис посетил с визитом Казахстан, в рамках которого встретился с вице-министром культуры и спорта РК Сакеном Мусайбековым.

«Сакен Мусайбеков выразил особую заинтересованность в обмене опытом в области футбола и баскетбола, прохождении казахстанскими спортсменами медицинской спортивной реабилитации в Греции», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

С. Мусайбеков также рассказал своему коллеге из Греции о развитии спорта в Казахстане и о перспективах в сфере международного сотрудничества по вопросам спортивных связей. В свою очередь Д. Вассилиадис поделился информацией о структуре спортивной системы Греции и выразил готовность расширять партнерство и двусторонние отношения с Казахстаном. Также он пригласил своего казахстанского коллегу посетить Грецию в рамках проведения 35-го международного марафона, который пройдет в Афинах в ноябре 2017 года, и провести деловые встречи с греческими партнерами.

Сообщается, что стороны приняли декларацию о сотрудничестве в области спорта и декларацию современного олимпийского перемирия.

«Ожидается, что на основе достигнутых договоренностей стороны будут проводить встречи и консультации по обмену опытом, осуществлять обмен информацией, сотрудничать в сфере повышения квалификации спортсменов и менеджеров. В то же время подписание декларации современного олимпийского перемирия будет способствовать развитию спорта и олимпийского движения в Казахстане», — отметили в ведомстве.