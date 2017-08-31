В Алматы в сентябре пройдет книжный фестиваль

Алматы. 31 августа. КазТАГ – В Алматы 9 сентября пройдет книжный фестиваль KitapFest, сообщили организаторы.

«Фестиваль запланирован на 9 сентября и посвящен продвижению культуры чтения. Его цель – повышение общественно-значимого статуса книги и привлечения к чтению различных категорий жителей», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

KitapFest пройдет на площади перед Национальной академией наук. В программе фестиваля ожидаются акция для детей, чтение стихов, подвижные игры, конкурс рисунков на асфальте и презентация книг детских авторов. Также будут освещены новые имена казахской литературы.

Кроме того, казахстанские блогеры расскажут о значении книги в современном мире, почему важно читать, о блогинге как форме литературы, о сетевой литературе и о многом другом.

В рамках развлекательной программы фестиваля будут организованы фотозона, шоу мыльных пузырей, рисование песком, для детей – аквагрим и батут.

Как напоминают организаторы, первый KitapFest прошел в августе 2014 года в качестве широкомасштабного книжного фестиваля страны, на котором собралось свыше 3 тыс. посетителей разных возрастов, профессий, рода деятельности.

В этом году организаторами KitapFest выступили управление культуры города Алматы, благотворительный фонд «Бауыржан» и др.

В мероприятии примет участие аким города Алматы Бауыржан Байбек.