Железнодорожные администрации РК и РФ договорились в Москве повышать конкурентоспособность железнодорожного транспорта на евразийском рынке перевозок

31 августа 2017 года, г. Астана
29-30 августа текущего года руководитель АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев принял участие в X-ой международной конференции «Железнодорожное машиностроение, перспективы, технологии, приоритеты» в Москве.
На полях VI Международного железнодорожного салона техники и технологий «ЭКСПО-1520» в г.Щербинке руководители АО «НК «ҚТЖ» и ОАО «РЖД» Канат Алпысбаев и Олег Белозёров подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве между двумя компаниями.
Документ направлен на совместное развитие трансъевразийских коридоров, создание альянсов и совместных предприятий, продвижение новых транспортно-логистических сервисов, разработку сквозных тарифов на перевозки грузов, развитие межгосударственных железнодорожных пассажирских перевозок.
В целях реализации Соглашения планируется создать совместную рабочую группу с участием уполномоченных представителей АО «НК «ҚТЖ» и ОАО «РЖД», разработать план мероприятий по реализации основных направлений стратегического сотрудничества между двумя компаниями.
В ходе рабочей встречи руководители железнодорожных администраций РК и РФ К. Алпысбаев и О. Белозёров констатировали динамичное развитие сотрудничества между АО «НК «ҚТЖ» и ОАО «РЖД» по повышению объемов, качества и эффективности перевозок грузов и пассажиров в международном сообщении.
Стороны также обсудили проект развития грузопассажирского железнодорожного коридора «Евразия» и дальнейшее развитие Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК).
Напомним, в 2016 году объем перевозок ОТЛК более чем вдвое превысил уровень 2015 года и составил 101 тыс. контейнеров (ДФЭ). По результатам работы за 7 месяцев текущего года объем перевозок достиг почти 87 тыс. контейнеров, что позволяет рассчитывать на рост плановых показателей.
Кроме того, рассмотрены вопросы взаимодействия в успешной реализации проектов в транспортно-логистической сфере, создания благоприятных условий для наращивания грузопотоков по территориям РК и РФ.
В рамках рабочей поездки руководитель АО «НК «ҚТЖ» провел встречи с председателем наблюдательного совета ОАО «Coalco Development» В. Анисимовым и генеральным директором ЗАО «Трансмашхолдинг» К. Липой.
Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»comments powered by HyperComments