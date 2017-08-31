Назарбаев поздравил народ Кыргызстана с Днем независимости

Астана. 31 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил своего кыргызского коллегу Алмазбека Атамбаева и его соотечественников с Днем независимости, сообщила пресс-служба президента КР.

«За короткий исторический период Кыргызстан стал авторитетным членом международного сообщества в качестве динамично развивающейся страны», — говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной в четверг на сайте кыргызского президента.

«Твердо уверен в том, что дружеские взаимоотношения между нашими странами в дальнейшем будут укрепляться и развиваться во благо наших народов», — отмечается в тексте.

Н. Назарбаев пожелал А. Атамбаеву крепкого здоровья, успехов на его посту, а кыргызскому народу — мира и благополучия.