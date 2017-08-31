Интернациональная команда специалистов на Байконуре готовит к запуску спутник Amazоnas-5

Алматы. 31 августа. КазТАГ — На Байконуре продолжается плановая подготовка к намеченному на 11 сентября 2017 года пуску ракеты-носителя (РН) «Протон-М» с космическим аппаратом (КА) Amazоnas-5, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«31 августа 2017 года в зале 101 монтажно–испытательного корпуса площадки 92-А50 началась сборка космической головной части (КГЧ) РН «Протон-М» в составе разгонного блока (РБ) «Бриз-М», переходной системы, космического аппарата «Амазонас-5» и головного обтекателя», — говорится в сообщении.

«Операции по сборке головной части ракеты-носителя выполняет интернациональная команда в составе специалистов Space Systems Loral (разработчик и изготовитель КА), центра Хруничева (разработчик и изготовитель ракеты-носителя, разгонного блока и переходной системы), International Launch Services (подрядчик по пусковым услугам РН «Протон»)», — уточняется в сообщении.

План работ на следующие несколько дней включает в себя электрические проверки сборки КА Amazоnas-5 с разгонным блоком, монтаж головного обтекателя на «сборку». Затем планируется серия электрических проверок и заключительные операции с космической головной частью.

Как сообщалось, телекоммуникационный спутник Amazоnas-5 изготовлен фирмой Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

Контракт на предоставление пусковых услуг для запуска испанского спутника с использованием ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» заключила компания International Launch Services Inc. (ILS, Рестон, США), имеющая эксклюзивное право на маркетинг РН «Протон». ILS — дочернее предприятие «Государственного космического научно-производственного центра имени М.Хруничева».

Предстоящий запуск с КА Amazоnas-5 должен стать 95-м пуском ракеты-носителя «Протон» в рамках контрактов, заключенных ILS.