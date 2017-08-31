В Казахстане с октября запустят электронную систему мониторинга инвестпроектов

Астана. 31 августа. КазТАГ — Информационно-мониторинговая система инвестпроектов будет внедрена 1 октября 2017 года, сообщил заместитель председателя АО «НК «Kazakh Invest» Биржан Канешев.

«Как сообщил Б. Канешев, сегодня система работает в ручном режиме. Ее рабочее название — Follow Up», — говорится в сообщении на сайте главы правительства РК в четверг.

Как уточняется, все проекты в этой системе структурированы по отраслям, странам и другим параметрам. Также в них доработаны недостающие разделы, финансовые модели, которые необходимы для того, чтобы проект был полноценным. Кроме того, систематизированы требования к проектам в соответствии с международными стандартами финансовых институтов. Все проекты переведены на иностранные языки.

«С 1 октября электронная система будет открыта для иностранных инвесторов и казахстанских предпринимателей», — указано в информации.

«Иностранный инвестор будет видеть, в какой отрасли и какого объема проект, а также какой объем средств для соинвестирования необходим. Он будет точечно по этому проекту искать партнера в Казахстане. Мы, как только поступает сигнал, доводим его до автора проекта», — пояснил Б. Канешев.

Между тем, по словам заместителя председателя АО «НК «Kazakh Invest» Нурсултана Джиенбаева, на сегодняшний день в общей базе инвестпроектов имеется 150 проектов на общую сумму $30 млрд. Также сейчас в стадии активной проработки находятся 48 новых проектов на сумму $5 млрд. Определены приоритетные отрасли для инвестиций: машиностроение, АПК, химия, нефтехимия, торговля.

Н. Джиенбаев также отметил, что существует ряд инвестиционных программ. Одна из них — программа по инвестициям и индустриальному развитию совместно с КНР. В нее входит 51 проект на общую сумму $28 млрд.

Среди крупных проектов, которые находятся на стадии реализации, Н. Джиенбаев выделил строительство химическо-металлургического комбината в Павлодарской и Жамбылской областях, строительство завода по производству приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в Алматинской области, производство технических газов в Карагандинской области, выведение на аутсорсинг производства технических газов (водород, азот) на нефтеперерабатывающих заводах в Павлодарской и Атырауской областях.