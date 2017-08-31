Караганда. 31 августа. КазТАГ – Названа предварительная причина ЧП на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области, сообщил корреспондент агентства.

«31 августа после четырех утра оператор АГЗ (автоматизированной газовой защиты) сообщила горному диспетчеру о пропаже информации с датчиков контроля метана забоя вентиляционной сбойки 332 Д6-1-3 и о повышении уровня метана на западном вентиляционном стволе шахты. Руководством шахты были незамедлительно приняты меры по прояснению ситуации: вызваны и направлены в забой два отделения ВАССО и горный мастер этого участка», — говорится в сообщении АО «АрселорМиттал Темиртау» в четверг.

«Около 6 утра проходчики были обнаружены в данном забое без признаков жизни. По предварительным данным причиной несчастного случая стал внезапный выброс метана (газодинамическое явление)», — добавили в компании.

Указывается, что на момент произошедшего в шахте находились 132 человека, из них 129 самостоятельно поднялись на поверхность в соответствии с планом ликвидации аварии.

По данным компании, работа в шахте приостановлена до разгазирования аварийного забоя. Для выяснения обстоятельств и причин случившегося создана специальная государственная комиссия, ведется расследование.

«Результаты расследования будут известны после завершения работы комиссии», — отмечается в сообщении.

В ликвидации аварии задействованы 49 сотрудников ВАССО и 9 единиц техники.

«Помощь семьям погибших будет оказана в полном объеме. Все расходы по организации и проведению погребения компания берет на себя», — указывается в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня около 4 утра в г.Шахтинск Карагандинской области на вентиляционной сбойке (проходческий забой) шахты «Казахстанская», принадлежащей «Арселор Миттал Темиртау» произошел внезапный выброс угля и газа. На аварийном участке оказались 4 человека. 3 человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты.

По данным областного управления здравоохранения, также пострадали 4 человека: 3 из них доставлены в Областной медицинский центр, у них отравление метаном средней степени тяжести, еще один получил легкое отравление.

На месте работают специалисты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК.