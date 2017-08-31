После выхода из ЕС Великобритания намерена усилить партнерство с Казахстаном

Астана. 31 августа. КазТАГ — Арсен Аскаров . После выхода из Европейского союза (Brexit) Великобритания намерена усилить партнерские взаимоотношения с Казахстаном, сообщил государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Данкан.

«Хотелось бы отметить, что в ходе моих встреч с министром иностранных дел РК Кайратом Абдрахмановым мы обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. Я донес очень четкое сообщение: Великобритания останется приверженной развитию двусторонних взаимоотношений, которые уже достигли значительного уровня за последние пять лет, но есть возможность их развивать в дальнейшем», — сказал А.Данкан в четверг на международной встрече «Великобритания в XXI веке и казахстанско-британские отношения».

«Самые сложные вопросы политики Великобритании — те, которые касаются нашего выхода из Евросоюза. Но говорю четко — Великобритания будет продолжать взаимодействовать с миром. Сегодня мы выходим из ЕС, однако мы не выходим из Европы. Мы также хотим усиливать наши взаимоотношения и строить более сильное партнерство с такими странами, как Казахстан. Поэтому Казахстан и Великобритания будут развивать новые взаимоотношения вне ЕС», — подчеркнул британский министр.

По его словам, в настоящее время Великобритания надеется на сотрудничество с Казахстаном, прежде всего, в области глобальной безопасности в рамках ООН.

«Великобритания не станет закрывать свои двери, поскольку мы не выпадаем из всего мира. Напротив, мы будем использовать все возможности, которые открываются перед нами. Мы будем неустанно работать с нашими партнерами, включая Казахстан, в международных организациях, для того чтобы развивать, защищать безопасность в глобальном мире, защищать международные системы, которые основываются на правилах и законах», — добавил британский спикер.

«Наша приверженность к сотрудничеству в области безопасности с нашими партнерами остаются неизменными. В этом плане Казахстан является очень важным партнером. До конца следующего года Казахстан будет занимать место в Совете безопасности ООН как непостоянный член этой организации. Я думаю, этот период позволит вам использовать ваше уникальное географическое положение, исторические, культурные взгляды для работы в совете», — отметил он.

Между тем в этом году Казахстан и Великобритания отмечают 25-летие создания дипломатических отношений. Визит в Астану британского государственного деятеля завершит серию визитов высокого уровня из Великобритании, состоявшихся в период проведения выставки EXPO-2017.

Напомним, в конце марта 2017 года Великобритания запустила процедуру выхода из ЕС, передав соответствующее послание главе Европейского совета Дональду Туску.