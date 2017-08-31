Астана. 31 августа. КазТАГ – Похолодание ожидается в Казахстане в третьей декаде сентября, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Август передаст сентябрю эстафету теплой, но дождливой погоды на западе и юго-востоке страны. По предварительному прогнозу, на следующей неделе с затоком холодных воздушных масс почти на всей территории Казахстана ожидаются грозовые дожди и постепенное понижение температуры воздуха», — говорится в сообщении в четверг.

Так, на западе 4-7 сентября днем до +20+28, на севере и в центре 6-8 сентября, на востоке страны 8-10 сентября до +17+25, на юге 6-8 сентября до +22+30, на юго-востоке 8-10 сентября +20+28.

После, как отмечают синоптики, с выносом теплых воздушных масс с районов Средней Азии температура воздуха вновь начнет повышаться: в северной половине днем до +22+30, в южной половине – до +27+35.

«Согласно прогнозу интенсивная волна холода ожидается в третьей декаде месяца, где на севере и востоке страны возможен переход дождя в мокрый снег», — отметили синоптики.

Таким образом температура воздуха в северной половине ночью понизится до -3+5, днем до +7+15, в южной половине – днем до +17+22.