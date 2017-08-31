В Казахстане пора изменить подход проверяющих органов «есть нарушение – держи штраф», считает глава МНЭ

Астана. 31 августа. КазТАГ – Нургуль Жигер . Изменить методики работы проверяющих органов и ввести новый инструмент профилактического контроля предлагает министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«В рамках введения нового инструмента профилактического контроля мы предлагаем отойти от такого догматического подхода «есть нарушение – держи штраф». Если при проверке будут выявлены нарушения, бизнесу дадут разумный срок на их устранение. И если нарушения не были устранены, только тогда у госорганов появится право штрафовать и применять другие административные взыскания», — сказал Т. Сулейменов на пресс-конференции в правительстве в четверг.

Он пояснил, что министерством подготовлен пакет изменений и дополнений в ряд законов и кодексов по вопросам улучшения условия для ведения бизнеса. Одна из поправок предусматривает введение профилактического контроля. Как отметил министр, «это достаточно кардинальное решение», которое непросто было согласовать с госорганами.