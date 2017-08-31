Премьер Великобритании намерена остаться на посту после Brexit

Алматы. 31 августа. КазТАГ – Премьер-министр Великобритании подтвердила, что не планирует уходить со своего поста и намерена остаться главой правительства и после выхода страны из Евросоюза, сообщают СМИ.

«Я не тот человек, что легко бросает начатое. Да, я здесь на долгий срок. То, чем занимаюсь – я и мое правительство – касается не только реализации Brexit, но и достижения более светлого будущего для Великобритании», — заявила Т.Мэй в четверг во время своего визита в Японию, отвечая на вопрос журналиста ВВС о том, планирует ли она принять участие в следующих парламентских выборах.

Она заявила, что намерена пойти на выборы в качестве лидера Консервативной партии и в 2022 году.

«Я нахожусь на посту премьера долгий срок, поскольку у Великобритании есть долгосрочная проблема. Мы должны обеспечить достойное проведение Brexit, сделав эту сделку справедливой для жителей нашей страны», — отметила британский премьер.

По ее словам, британское правительство должно убедиться, что и после выхода из ЕС Великобритания «продолжит торговлю по всему миру и останется на занимаемых ею высоких позициях».

Ранее газета The Daily Mirror сообщила, что Т.Мэй пригласила в загородную резиденцию Чекерс группу из 15 политиков-тори, на которой якобы проинформировала их о намерении покинуть посты лидера партии и главы правительства 30 августа 2019 года.

27 августа канцелярия премьер-министра также опровергла сообщения местной прессы о намерении нынешней главы правительства подать в отставку в 2019 году.

Официальное уведомление о начале процесса выхода Великобритании из состава ЕС было направлено в Брюссель в марте 2017 года. Как ожидается, переговоры о выходе страны из союза должны занять порядка двух лет. Как стало известно в начале августа, Лондон уже выразил готовность оплатить свои финансовые обязательства перед ЕС в размере $47 млрд.