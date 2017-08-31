Алматы. 31 августа. КазТАГ – Россия планирует поставлять в страны ЕАЭС препарат от онкозаболеваний, сообщает газета «Известия».

«Производство препарата «Газива» для лечения злокачественных заболеваний, поражающих лимфатическую систему, будет в ближайшее время локализовано в нашей стране (в РФ – КазТАГ)», — говорится в публикации.

Как сообщается, препарат будет применяться для терапии пациентов с диагнозами «хронический лимфолейкоз» и «фолликулярная лимфома». Субстанция для производства будет транспортироваться из-за рубежа, и уже из нее с помощью вспомогательных веществ специалисты будут делать готовый препарат.

Как сообщили «Известиям» в минздраве РФ, этот шаг станет одной из самых эффективных мер по увеличению доступности необходимых лекарств для больных. В дальнейшем планируется экспортировать этот инновационный препарат за рубеж.

«Вслед за договором, касающимся производства готовой лекарственной формы в России (на заводе «Фармстандарт» в Уфе), последовал и меморандум о потенциальном экспорте лекарства. В первую очередь лекарство получат страны ЕАЭС», — отмечается в публикации.

Указывается, что готовый препарат, произведенный в России, появится в начале 2019 года.

Фолликулярная лимфома и хронический лимфолейкоз – это злокачественные заболевания, поражающие лимфатическую систему. Заболевание распространяется не только на лимфоузлы, но и на костный мозг и печень.