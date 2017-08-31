Запасы нефти в США за неделю упали на 5,4 млн баррелей

Алматы. 31 августа. КазТАГ – Коммерческие запасы нефти в США за неделю с 19 по 25 августа упали на 5,4 млн баррелей до почти 457,8 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны.

Как сообщает ТАСС, аналитики ожидали снижения запасов на 1,9 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.

Также сообщается, что из-за шторма «Харви» остановлен крупнейший нефтеперерабатывающий завод США Motiva Enterprises в районе Порт-Артура. По данным мэра Порт-Артура Деррика Фримэна, сейчас город «практически полностью затоплен».

Кроме того, на побережье Мексиканского залива 12 НПЗ прекратили работу из-за шторма.

Между тем РБК со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает, что ураган «Харви» нанес урон сланцевой добыче в США, из-за чего рыночное предложение нефти снизилось на 15%. При этом больше всего пострадала добыча сланцевой нефти в месторождении Eagle Ford в Южном Техасе, где добывалось до 1,4 млн барр./сутки. Производство восстановят в течение нескольких недель.

Однако аналитики отмечают, что воздействие на сланцевую промышленность может продлиться надолго, учитывая катастрофические последствия урагана и прогнозируемого затопления, нарушивших логистические системы нефтяной отрасли.

В настоящий момент более 15% перерабатывающих мощностей в Техасе закрыты из-за тропического шторма. Это привело к падению цены на нефть более чем на 2,5% с 25 августа. Как пишет The Wall Street Journal, длительные перерывы в нефтепереработке могут привести к нехватке топлива в разных районах США.

По данным издания на 27 августа, добыча нефти компаниями США в суточном выражении сократилась на 21,64%, с 1,75 млн до 1,31 млн барр./сутки. Также сократилась добыча газа на 25,71%, или на 23,4 млн куб. м в день. По информации Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE), в Мексиканском заливе в сутки добывали около 98 млн куб. м газа.

Ураган «Харви» является сильнейшим за последние 12 лет в США. Стихийное бедствие обрушилось на юго-восточное побережье Штатов 25 августа. Скорость ветра в центре урагана достигала 210 км/ч. Жертвами урагана «Харви», по данным The New York Times, стали 30 человек. Более тысячи домов разрушены, около 17 тыс. получили серьезные повреждения, а в 32 тыс. зданий ущерб от урагана сравнительно невелик. По данным властей, для восстановления от тропического шторма штату Техас может потребоваться более $125 млрд.