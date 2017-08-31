Сократить до 1,2 тыс. сотрудников в контрольно-надзорных органах Казахстана предлагают в МНЭ

Астана. 31 августа. КазТАГ – Нургуль Жигер . В связи с предложенной министерством национальной экономики (МНЭ) оптимизацией требований к бизнесу и функций контрольно-надзорных органов в Казахстане возможно сокращение до 1,2 тыс. позиций сотрудников.

«Мы предлагаем порядка 1100-1200 единиц «контрольщиков» и «надзорщиков» в государственных органах сократить. Хотел бы четко сказать, что это не значит повальное сокращение этих людей, возможен перевод их в другие департаменты, аналитические и сервисные, которые оказывают те или иные виды государственных услуг. Но часть из них, наверное, будет сокращена полностью», — сказал глава МНЭ Тимур Сулейменов на пресс-конференции в правительстве в четверг.

По словам министра, поправки в ряд законов и кодексов, разработанные в МНЭ, предполагают сокращение 24 сфер госконтроля из существующих 114, а также 3 из 18 сфер государственного надзора.

«Требований, которым бизнес должен соответствовать, сейчас порядка 30,5 тыс. Мы предлагаем из них 17,5 тыс., или более 50%, устранить. Мы увидели их дублирование, отсутствие влияния на то, что мы хотим контролировать, то есть на качество. При этом только в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения требования могут быть сокращены на 85%, в сфере пожарной безопасности – на 72%», — добавил он.

Также для исключения дублирующих и не связанных с рисками угрозы безопасности государству и потребителю, предлагается сократить 165 из 540 контрольных и надзорных функций госорганов.