В России задержали двух боевиков, готовивших теракты в Москве 1 сентября

Алматы. 31 августа. КазТАГ — В России Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в четверг двух боевиков, готовивших теракты в Москве 1 сентября, сообщают российские СМИ.

Как уточняется, оба террориста (выходцы из Центральной Азии) были членами запрещенного «Исламского государства» (ИГ).

«Один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из главных исламских праздников — Курбан-Байрам, разместил в сети интернет видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации ИГ. В обращении он дал так называемую клятву верности террористам. После этого планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия», — говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ, которое цитирует РБК.

Второй задержанный, у которого было изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, по данным ФСБ, собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв.

В ФСБ пояснили, что в сотовом телефоне одного из задержанных были обнаружены контакты вербовщиков ИГ, а также инструкции по совершению теракта.

Сами террористы уже дали признательные показания в готовящихся терактах.

В настоящее время ФСБ рассматривает вопрос о возбуждении в отношении обоих задержанных уголовных дел.