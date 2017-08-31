Вертолет компании «Евразия-Эйр» совершил жесткую посадку в Актюбинской области

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Астана. 31 августа. КазТАГ — Вертолет компании «Евразия-Эйр» совершил жесткую посадку в Актюбинской области, сообщили в комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК.

«Сегодня в районе населенного пункта Шалкар в Актюбинской области произошла «жесткая посадка» вертолета МИ-8 компании «Евразия-Эйр». Пострадавшиx нет. С места происшествия экипаж вертолета в составе 3-x человек и 1 пассажир эвакуированы автотранспортом на станцию Бозой», — говорится в сообщении, опубликованном на странице комитета в Facebook.

В настоящее время департаментом по расследованию транспортныx происшествий и инцидентов МИР РК начато расследование авиационного происшествия.

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