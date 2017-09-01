Астана. 1 сентября. КазТАГ – Ясная погода сохранится в пятницу на большей части Казахстана; кратковременные дожди с грозами пройдут местами на севере, востоке и крайнем западе страны, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, температура воздуха +29+31.

В Алматы также переменная облачность, ветер 0-5 м/с, +31+33.

На территории Акмолинской области местами небольшие кратковременные дожди с грозами, +27+32. В Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях сохраняется ясная погода, +22+27, +23+28 и +27+32 соответственно; в Северо-Казахстанской области утром местами туман.

В Карагандинской области осадков не ожидается, +26+31. В Восточно-Казахстанской области утром местами туман, днем – кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, воздух прогреется до +22+27.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях синоптики прогнозируют ясную погоду, местами усиление ветра 15-20 м/с, пыльные бури, +30+35, +33+38 и +35+40 соответственно. На территории Алматинской области также сохраняется ясная погода без осадков, +30+35.

В Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областях ясно, осадков не ожидается, +33+38, +34+39 и +34+39 соответственно; в Атырауской области местами ветер усилится до 15-20 м/с. На территории Западно-Казахстанской области местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей, +29+34.

В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие четверо суток на отдельных реках юга, юго-востока и востока Казахстана будут наблюдаться колебания водности. На р. Сырдарье в пределах Южно-Казахстанской и юга Кызылординской областей продолжится спад уровней воды за счет распространения волны пониженных сбросов из Шардаринского водохранилища.